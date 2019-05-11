11.05.2019 19:55

Собачий рай: открыта площадка для дрессировки собак

Торжественное открытие площадки для выгула собак Собачий рай прошло сегодня, 11 мая, в районе дома №38 по улице Академика Барабашова.



//city.kharkov.ua

Площадка в этом месте появилась благодаря инициативе детей из Детского парламента при общественной организации «Социальная служба помощи» в рамках международной программы DARE, которая финансируется благотворительным фондом «Caritas» (Австрия).

Детский парламент начал работу над этим проектом год назад. Дети провели анкетирование местных жителей, результаты которого показали, что 37% из них держат дома собак, и еще большее количество людей испытывают неудобства из-за отсутствия специализированного места для выгула животных. Чтобы собрать деньги на проект, дети проводили благотворительные акции. Поскольку собранные средства не покрывали всех расходов, Детский парламент обратился в Администрацию Киевского района города. В итоге, при содействии КП «Центр обращения с животными» площадка была установлена.

Сегодня директор центра Юлия Шаповалова сообщила, что это уже сороковая площадка для выгула собак в городе, но первая, инициаторами установки которой были дети.

«Мы не могли не отреагировать на такую инициативу. Надеюсь, это не последняя площадка. Она может стать примером для других общественных или детских организаций, куда можно направить свои усилия. Мы хотим, чтобы на этой площадке дети проводили как можно больше времени - в движении, в игре, в общении с животными. А мы будем приезжать сюда и проводить различные лекции, предоставлять консультации», - отметила Юлия Шаповалова.

Кинолог КП «Центр обращения с животными» Петр Полященко рассказал, что новая площадка будет очень полезной для владельцев собак.

«Сюда можно прийти, закрыть за собой дверь и знать, что собака никуда не убежит, не попадет под машину. Наличие специализированного места для выгула и дрессировки значительно уменьшает напряженность между местными жителями, когда на одной дорожке во время прогулки встречаются владельцы собак и мамы с детьми, пешеходы, велосипедисты. Теперь они будут гулять в разных местах», - отметил Петр Полященко.

Сегодня специалисты центра показали детям, как правильно вести себя с собаками, дали ветеринарные советы всем желающим, провели мастер-классы по плетению игрушек для животных. Также были организованы розыгрыш призов, выступление творческих коллективов.