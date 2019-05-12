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12.05.2019  14:19   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного гражданина Харькова Леонида Шутенко

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Леонида Шутенко


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 12 мая, поздравил с днем рождения Леонида Шутенко - Почетного гражданина города Харькова, почетного ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.
 
«Всю свою жизнь Вы посвятили любимому делу. Вы внесли значительный личный вклад в развитие одного из ведущих вузов нашей страны, многое сделали для подготовки талантливых, востребованных в профессии специалистов – ученых и практиков.
 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть забота близких людей придает Вам сил и вдохновения», - говорится в поздравлении городского головы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравления, харьков, шутенко
 
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