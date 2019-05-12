12.05.2019 14:19

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного гражданина Харькова Леонида Шутенко

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Леонида Шутенко



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня, 12 мая, поздравил с днем рождения Леонида Шутенко - Почетного гражданина города Харькова, почетного ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.

«Всю свою жизнь Вы посвятили любимому делу. Вы внесли значительный личный вклад в развитие одного из ведущих вузов нашей страны, многое сделали для подготовки талантливых, востребованных в профессии специалистов – ученых и практиков.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть забота близких людей придает Вам сил и вдохновения», - говорится в поздравлении городского головы.