12.05.2019 15:39

Геннадий Кернес поздравил с юбилеем почетного харьковчанина Владимира Шумилкина

Почетный гражданин Харькова, бывший мэр города Владимир Шумилкин отмечает юбилей.



//city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 12 мая, поздравил с 60-летием Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра города Владимира Шумилкина.

«За годы работы на различных ответственных постах Вы зарекомендовали себя как эффективный и грамотный руководитель. Харьковчане знают Вас как настоящего профессионала, обладающего большим опытом, глубокими знаниями, умением сплотить вокруг себя команду единомышленников.

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена неиссякаемой жизненной энергией и оптимизмом. Крепкого Вам здоровья и благополучия, мира и добра!» - говорится в поздравлении городского головы.