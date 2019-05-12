Главная Новости Общество Геннадий Кернес поздравил с юбилеем почетного харьковчанина Владимира Шумилкина
12.05.2019  15:39   

Геннадий Кернес поздравил с юбилеем почетного харьковчанина Владимира Шумилкина

Почетный гражданин Харькова, бывший мэр города Владимир Шумилкин отмечает юбилей.


//city.kharkov.ua
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 12 мая, поздравил с 60-летием Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра города Владимира Шумилкина.
 
«За годы работы на различных ответственных постах Вы зарекомендовали себя как эффективный и грамотный руководитель. Харьковчане знают Вас как настоящего профессионала, обладающего большим опытом, глубокими знаниями, умением сплотить вокруг себя команду единомышленников.
 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена неиссякаемой жизненной энергией и оптимизмом. Крепкого Вам здоровья и благополучия, мира и добра!» - говорится в поздравлении городского головы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравления, харьков, шумилкин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.05 Общество Геннадий Кернес поздравил с днем рождения почетного гражданина Харькова Леонида Шутенко 10.05 Власть Геннадий Кернес – о петициях: Я работаю в рамках закона 09.05 Общество Геннадий Кернес и Александр Гвоздик высадили дубы в саду Шевченко
 
 

Видео

На Салтовке утром ликвидировали крупный пожар. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 