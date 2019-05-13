13.05.2019 18:16

Позиция горсовета: Палатка установлена незаконно

Палатка, которая уже пять лет стоит на пл. Свободы, была установлена незаконно.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 13 мая, в пресс-центре Харьковского городского совета заявил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Он напомнил, что на сайте горсовета петиция о демонтаже палатки набрала даже больше необходимых пяти тысяч голосов, а именно - 7606, и по этой причине городская власть обратила внимание на эту проблему. Горсовет потребовал от активистов добровольно демонтировать палатку, поскольку она нарушает Закон Украины «О благоустройстве населенных пунктов» и Правила благоустройства территории города Харькова, мешает пешеходам и осложняет движение транспорта. Если палатку не уберут с площади, то вопрос о ее демонтаже будет вынесен на заседание исполкома Харьковского горсовета.

«Демонтаж может быть осуществлен не ранее принятия соответствующего решения исполкомом. Геннадий Кернес 9 мая предложил всем вместе определить новое место для, как сейчас начали говорить, пикета с использованием палатки. Никакой реакции с той стороны не последовало. Обращаю внимание, что действующим законодательством не предусмотрена установка палаток или других конструкций во время проведения пикета. Если пикетчики хотят оборудовать палатку, то для этого необходимо подать заявку в согласительную комиссию при горсовете, уточнить место и время, на которое будет установлена палатка. Ничего такого заявители на сделали», - отметил Юрий Сидоренко.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые народные депутаты намерены использовать палатку на пл. Свободы как общественную приемную, директор департамента подчеркнул, что эта конструкция не может использоваться для приема граждан согласно Закону «О статусе народного депутата Украины».

«По закону, для личного приема граждан местные органы власти должны бесплатно предоставить депутату отдельно приспособленное помещение. Инструкцией о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, утвержденной приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, определено, что помещение - это часть внутреннего объема строения, ограниченная со всех сторон защитными конструкциями, стенами или перегородками, в том числе с окнами и дверями, с потолком, перекрытиями и полом, возможностью входа и выхода. Палатка никак не попадает под это определение», - отметил Юрий Сидоренко.