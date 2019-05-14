Главная Новости Общество В школе на Салтовке откроют памятную доску погибшему под Иловайском харьковчанину
14.05.2019  12:19   

В школе на Салтовке откроют памятную доску погибшему под Иловайском харьковчанину

Владимир Усенко служил в 92-й отдельной механизированной бригаде.


//facebook.com/SamooboronaKharkov
Как сообщает Фейсбук, 15 мая в общеобразовательной школе №56 на улице Светлой откроют памятную доску ее выпускнику, погибшему в зоне АТО. 
 
Владимир Усенко был призван по мобилизации и служил в рядах 92-й отдельной механизированной бригады. В ночь с 27 на 28 августа 2014 года он в составе ротно-тактической группы пытался выйти из окружения под Иловайском, но был расстрелян террористами возле села Новозарьевка в Старобешевском районе.
 
"В последний раз побратимы видели Владимира Усенко в конце колонны, где он оказывал помощь раненым. Погиб 28 августа на краю лесопосадки в результате боевого столкновения. Тело героя обнаружила поисковая группа миссии "Черный тюльпан", - рассказали в харьковской "Самообороне".
 
Памятную доску установят на стене школы, которую заканчивал защитник Украины. Ее торжественное открытие состоится в 13:30 15 мая.
Тэги:  памятная доска, усенко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.05 Общество Основателя 3D-печати в Украине увековечат в харьковском вузе 16.09 Власть Памятная доска знаменитому режиссеру появится в Харькове 15.09 Общество В харьковском вузе установили мемориальную доску Герою Небесной сотни (ФОТО)
 
 

Видео

В Киевском районе открылась площадка для дрессировки собак
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 