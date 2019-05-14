14.05.2019 12:19

В школе на Салтовке откроют памятную доску погибшему под Иловайском харьковчанину

Владимир Усенко служил в 92-й отдельной механизированной бригаде.



//facebook.com/SamooboronaKharkov

Как сообщает Фейсбук, 15 мая в общеобразовательной школе №56 на улице Светлой откроют памятную доску ее выпускнику, погибшему в зоне АТО.

Владимир Усенко был призван по мобилизации и служил в рядах 92-й отдельной механизированной бригады. В ночь с 27 на 28 августа 2014 года он в составе ротно-тактической группы пытался выйти из окружения под Иловайском, но был расстрелян террористами возле села Новозарьевка в Старобешевском районе.

"В последний раз побратимы видели Владимира Усенко в конце колонны, где он оказывал помощь раненым. Погиб 28 августа на краю лесопосадки в результате боевого столкновения. Тело героя обнаружила поисковая группа миссии "Черный тюльпан", - рассказали в харьковской "Самообороне".

Памятную доску установят на стене школы, которую заканчивал защитник Украины. Ее торжественное открытие состоится в 13:30 15 мая.