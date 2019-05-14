Умер известный харьковский оперный певец

еский тенор Александра Шуляка определил его актерское амплуа, характер исполняемых оперных партий, написал Орищенко. ​Хотя некоторое время А.Шуляк работал в театрах Донецка и Фрунзе, настоящим местом взросления его таланта стал Харьков. Здесь, в 1979 году родился его Герман в «Пиковой даме» П. Чайковского, который стал визитной карточкой в творчестве артиста. Накал страстей характерен и для других его сценических соданий – Хозе в «Кармен» Ж. Бизе, Дон Карлос , Отелло и Радамес в операх Д. Верди и целая галерея образов в других операх прославленных итальянских композиторов Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини…

Об этом на своей старнице в Facebook сообщил генеральный директор театра Олег Орищенко.Драматич