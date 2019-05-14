14.05.2019 08:41
Умер известный харьковский оперный певец
13 мая на 79-м году жизни скончался бывший солист оперы Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко, заслуженный артист Украины Александр Гаврилович Шуляк.
// Facebook
Об этом на своей старнице в Facebook сообщил генеральный директор театра Олег Орищенко.
Драматический тенор Александра Шуляка определил его актерское амплуа, характер исполняемых оперных партий, написал Орищенко. Хотя некоторое время А.Шуляк работал в театрах Донецка и Фрунзе, настоящим местом взросления его таланта стал Харьков. Здесь, в 1979 году родился его Герман в «Пиковой даме» П. Чайковского, который стал визитной карточкой в творчестве артиста. Накал страстей характерен и для других его сценических соданий – Хозе в «Кармен» Ж. Бизе, Дон Карлос , Отелло и Радамес в операх Д. Верди и целая галерея образов в других операх прославленных итальянских композиторов Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини…
Александр Шуляк пел и в современных операх украинских композиторов (Г. Жуковский, Ю. Мейтус, Д. Клебанов). Уроженец Харьковщины, он с большим успехом исполнял в концертах народные песни и украинскую оперную классику. Природа наградила Александра Шуляка необыкновенным голосом и редким талантом. Его роли будут долго помнить харьковские поклонники оперного искусства.
Гендиректор сообщил, что прощание с Александром Гавриловичем состоится 14 мая по адресу Гагарина, 44, кв. 65 (2 подъезд).