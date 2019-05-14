14.05.2019 10:14

В Харьковском ботаническом саду зацвели древовидные пионы и рододендроны (ВИДЕО)

В Харьковском ботаническом саду очередной балл красок.



// izvestia.kharkov.ua

Они влюбляют в себя изяществом, большими цветами, окраской и довольно сильным ароматом. Paeonia suffruticosa (Паеония Суфрутикоза) или проще – пион древовидный расцвел в Харьковском ботаническом саду.



Родина этого куста - Китай, провинции Аньхой и Хэнань. Достигает метра, а то и полутора в высоту. Растет в основном на скалах на высоте около 300 метров над уровнем моря. Хотя, как доказали цветоводы, хорошо чувствуют себя и на харьковских просторах.



«В нашей коллекции 8 видов, 157 сортов травянистых и более 50 древовидных пионов. Сейчас можно наблюдать цветение древовидных пионов, это в основном китайские и японские сорта. В Китае проводится фестиваль цветения пиона древовидного. У нас они себя прекрасно чувствуют, не требуют особых агротехнических приёмов. Хорошо зимуют и радуют посетителей сада своим красивым цветением, которое, если нам повезёт продолжится 2-3 недели. Всё зависит от погодных условий», – рассказала заведующая отделом цветоводства Харьковского ботанического сада Татьяна Орлова.



Также уже радуют своим цветением рододендроны. В природе они распространены в Южном Китае, Гималаях, Японии, Юго-Восточной Азии, а также в Северной Америке. Встречаются в Новой Гвинее и на северо-востоке Австралии. Растения сильно отличаются по размерам: некоторые виды достигают высоты 30 м, но есть и стелющиеся кустарники. Размер цветков – от крошечных до более чем 20 см в диаметре.



«У нас более 80 таксонов этих растений и цветут сирени на территории. Рододендроны у нас представлены листопадные и вечнозелёные. Но это более капризные растения, особенно сорта листопадных рододендронов, которым предварительно нужно готовить почву, выбирать определённое место и ухаживать регулярно за ними», – объснила Татьяна Орлова.



Позже в Ботсаду на Клочковской начнётся цветение гортензий, лилий. В Ботсаду на Отакара Яроша будут цвести коллекции ирисов и пионов травянистых.



