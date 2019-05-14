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14.05.2019  17:40   

В июне харьковчан ждет рекордное количество выходных

А один предпраздничный рабочий день будет сокращен на час.


// facebook

Первый летний месяц подарит харьковчанам небывалое количество выходных. Благодаря удачному расположению дней недели в календарной сетке и двум государственным праздникам люди будут работать всего 18 дней. Оставшиеся 12 можно будет посвятить отдыху.

Начинается «праздничный» месяц, как и положено, сразу с выходных: 1 и 2-е число совпадают с субботой и воскресеньем. Именно потому только календарных «красных» дней в июне будет аж 10. Кроме того, на воскресенье, 16 число приходится церковный праздник Троица. Из-за чего понедельник, 17 июня, также будет выходным.

Еще один праздник – День Конституции – в Украине отмечают 28 июня. В 2019 году эта дата приходится на пятницу. Благодаря чему работать 27 июня придется на час меньше – день официально объявлен коротким.

Таким образом, сразу два общенациональных праздника подарят украинцам две удлиненные серии выходных: с 15 по 17 июня, а также с 28-го по 30-е. Причем ни в одном случае отрабатывать дополнительные блага по субботам не придется.

Отметим также, что в нынешнем году июнь оказался рекордсменом по количеству выходных. Сравнится с ним может разве только март, в котором насчитывалось 11 нерабочих дней. Даже май, с его традиционным обилием выходных, в этом году порадовал людей только 10-ю релакс-днями.

Источник:   ubr
 Тэги:  выходной, рекорд, харьков, график, отдых
 
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