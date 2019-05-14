14.05.2019 19:49

Увековечена память воина-интернационалиста

Мемориальную доску воину-интернационалисту Александру Гиренко открыли 14 мая на здании Харьковской школы №112 по ул. Гордона, 1, где он учился.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие родственники погибшего, представители Администрации Слободского района, Харьковского городского союза ветеранов Афганистана, ветераны, школьники, учителя, жители района.

Мемориальную доску открыли председатель Харьковского городского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Виктор Борзов и мать погибшего воина Раиса Гиренко.

Виктор Борзов отметил, что таким образом харьковчане увековечили память героя, достойно выполнившего свой воинский долг.

«Вдали от родного дома они выполняли такую важную миссию, которая навсегда останется в истории. Сегодня мы скорбим по нашим воинам. Мы делим эту скорбь с близкими и однополчанами. Особенно хочется поддержать матерей, чья боль в сердцах со временем не утихает. Низкий Вам поклон, Раиса Ивановна. Наш город и Украина гордятся Вашим сыном. Светлая память нашему земляку, Александру Гиренко!» - сказал Виктор Борзов.

Заместитель председателя райадминистрации Алексей Свидло отметил, что война в Афганистане затронула тысячи семей, которые потеряли своих, часто единственных сыновей, выполнявших интернациональный долг. Народ всегда будет их помнить.

Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память погибшего воина минутой молчания.

Справка. Александр Гиренко родился в Харькове. Учился в средней школе №112, после окончания работал слесарем. Повестку в армию получил 12 мая 1985 года. Прошел курс молодого бойца, принял присягу, получил звание младшего сержанта – командира отделения БДМ. Место службы в Афганистане – 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк (Баграм). За мужество и отвагу, проявленные во время решения боевых задач, был награжден медалью «За отвагу».

Смертельное ранение Александр Гиренко получил в бою под Джелалобадом, где взвод, в котором он служил, десантировался из вертолетов и обеспечивал высадку основных сил подразделения. В ходе боя гвардии младший сержант Александр Гиренко пулеметным огнем уничтожил четыре огневые точки душманов, но был смертельно ранен. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).