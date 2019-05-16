День вышиванки в Харькове: в центре пройдут парад и концерт

16 мая в Харькове – троїста вишиванкова феєрія.
Мероприятие начнется в 16:00 на площади Конституции возле монумента Независимости.
Колонна участников пройдет по улице Сумской к Харьковскому театра оперы и балета. Там состоится праздничный концерт.
В 17:30 Парад вышиванок продолжится до площади Свободы.
В связи с проведением массовых мероприятий дорожное движение по улице Сумской будет временно перекрыто.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: