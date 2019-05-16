16.05.2019 08:11

День вышиванки в Харькове: в центре пройдут парад и концерт

16 мая в Харькове – троїста вишиванкова феєрія.



// РЕДПОСТ

Мероприятие начнется в 16:00 на площади Конституции возле монумента Независимости.



Колонна участников пройдет по улице Сумской к Харьковскому театра оперы и балета. Там состоится праздничный концерт.



В 17:30 Парад вышиванок продолжится до площади Свободы.



В связи с проведением массовых мероприятий дорожное движение по улице Сумской будет временно перекрыто.