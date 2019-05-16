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16.05.2019  08:11   

День вышиванки в Харькове: в центре пройдут парад и концерт

16 мая в Харькове – троїста вишиванкова феєрія.


// РЕДПОСТ

Мероприятие начнется в 16:00 на площади Конституции возле монумента Независимости.

Колонна участников пройдет по улице Сумской к Харьковскому театра оперы и балета. Там состоится праздничный концерт.

В 17:30 Парад вышиванок продолжится до площади Свободы.

В связи с проведением массовых мероприятий дорожное движение по улице Сумской будет временно перекрыто.

Тэги:  вышиванка, парад, харьков
 
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