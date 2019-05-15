В Харькове появились первые «муниципальные» няни

По состоянию на 14 мая в региональные отделы соцзащиты за данной услугой обратились 24 семьи: большинство семей из Харькова и только одна – из пригорода Люботин.
Об этом рассказала начальник управления социальных гарантий Департамента социальной защиты населения ХОГА Людмила Гончарова.
Безвозвратная помощь от государства привязана к прожиточному минимуму для детей и составляет 1626 гривен.
Напомним, услугой «Муниципальная няня» могут воспользоваться семьи, воспитывающие детей до трех лет. Родители самостоятельно выбирают няню, заключает с ним гражданско-правовой договор, который, к слову, не потребует нотариального заверения.
Далее мама должна подать документы в управление социальной защиты населения для оформления компенсации услуги «муниципальная няня».
Кроме заявления о предоставлении помощи, нужно будет приложить копию договора с няней, свидетельство о рождении ребенка, копию страниц паспорта мамы, подтверждающие документы об оплате услуги няни (выписка с банковского счета, расчетная квитанция и т.п.).
Женщина, которая стремится официального трудоустройства в семье по уходу за детьми, должна оформить СПД (физическое лицо-предприниматель КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91 / юридическое лицо-предприниматель КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10) и открыть счет в банке, на который будет поступать ее заработная плата.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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