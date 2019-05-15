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15.05.2019  12:10   

В Харькове появились первые «муниципальные» няни

По состоянию на 14 мая в региональные отделы соцзащиты за данной услугой обратились 24 семьи: большинство семей из Харькова и только одна – из пригорода Люботин.


// facebook

Об этом  рассказала начальник управления социальных гарантий Департамента социальной защиты населения ХОГА Людмила Гончарова.

Безвозвратная помощь от государства привязана к прожиточному минимуму для детей и составляет 1626 гривен.

Напомним, услугой «Муниципальная няня» могут воспользоваться семьи, воспитывающие детей до трех лет. Родители самостоятельно выбирают няню, заключает с ним гражданско-правовой договор, который, к слову, не потребует нотариального заверения.

Далее мама должна подать документы в управление социальной защиты населения для оформления компенсации услуги «муниципальная няня».

Кроме заявления о предоставлении помощи, нужно будет приложить копию договора с няней, свидетельство о рождении ребенка, копию страниц паспорта мамы, подтверждающие документы об оплате услуги няни (выписка с банковского счета, расчетная квитанция и т.п.).

Женщина, которая стремится официального трудоустройства в семье по уходу за детьми, должна оформить СПД (физическое лицо-предприниматель КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91 / юридическое лицо-предприниматель КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10) и открыть счет в банке, на который будет поступать ее заработная плата.

Источник:   СК
 Тэги:  няня, харьков, соцзащита, выплата, услуга
 
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