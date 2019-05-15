У харьковского Памятника пожарному на верность народу Украины присягнули новые огнеборцы (ФОТО)

23 выпускника учебного пункта приняли присягу и сразу пополнили ряды профессиональных спасателей.
15 мая в Сквере Пожарного г. Харькова 23 выпускников учебного пункта аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области приняли Присягу. Уже сегодня все они пополнят ряды пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Харьковской области и приступят к исполнению своих служебных обязанностей.
На торжественном мероприятии принятия Присяги присутствовали почетные гости: начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев, начальник управления персонала Татьяна Макарова, первый заместитель председателя Добровольного пожарного общества Украины Владимир Завада, а также сотрудники Главного управления и подразделений ГСЧС области, ветераны пожарно спасательной службы и родные выпускников.
После официальной церемонии принятия присяги, к уже настоящим спасателям, с напутственным словом обратился начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев: «Искренне поздравляю вас со знаменательным событием - принятием присяги на верность украинскому народу. Уверен, что каждый из вас будет добросовестно выполнять свой служебный долг во имя защиты жизни и здоровья наших граждан. Присяга - это знаменательное событие для каждого спасателя. Именно вам, дорогие выпускники, продолжать славные наши традиции защищать наших граждан от пожаров и чрезвычайных ситуаций, одже быть надежной опорой в процветание нашего государства ».
Завершились торжества памятным фотографированием и возложением цветов к Памятнику пожарного.
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Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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