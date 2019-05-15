15.05.2019 13:11

В горсовете рассмотрели заявку о проведении собрания в палатке на площади Свободы

Заседание согласительной комиссии, на котором было рассмотрено обращение относительно проведения бессрочного мирного собрания с использованием палатки на пл. Свободы, состоялось сегодня, 15 мая, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы – управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, обращение относительно проведения бессрочного мирного собрания на пл. Свободы поступило 12 мая от гражданина Михаила Лебедя на электронную почту Харьковского городского совета. Заявитель был приглашен на заседание комиссии, но не явился.

В ходе заседания директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан сообщил, что палатка, о которой идет речь в обращении, установлена прямо на проезжей части. В соответствии с Законом Украины «О дорожном движении», запрещено размещение каких-либо конструкций на проезжей части за исключением выполнения ремонтно-строительных работ. При этом необходимо выполнить ряд мер по обеспечению объезда такого участка, ни одна из которых выполнена не была.

«Эта палатка находится в охранной зоне контактной сети. При размещении любых объектов вблизи контактной сети подается отдельная заявка на отключение питания с контактных сетей, потому что в случае обрыва люди попадут в зону поражения током. Этого тоже сделано не было. Также, по информации из социальных сетей, в палатке находится запас горюче-смазочных материалов, к чему это может привести, никто не знает. Поэтому мы категорически против размещения данной палатки на проезжей части. К тому же конструкция ограничивает видимость пешеходного перехода и мешает движению транспорта», - подчеркнул Сергей Дульфан.

По словам начальника управления дорожного хозяйства Департамента строительства и дорожного хозяйства Антона Стрельца, пл. Свободы находится на балансе КП «Дорремстрой», и никаких документов по поводу согласования установки палатки на предприятие не поступало.В свою очередь главный инженер КП «Харьковские тепловые сети» Алексей Лука отметил, что в зоне размещения палатки находятся жизненно важные коммуникации для города, и установка конструкции затрудняет к ним доступ.

«На этом участке на площади расположена магистральная камера, которая нуждается в капитальном ремонте, потому что существует серьезная угроза обрушения ее конструкции. Там требуется поменять два коллектора, задвижки и восстановить конструктив самой камеры. Время у нас ограничено, и уже необходимо приступить к ремонту, но пока у нас нет доступа к объекту», - сообщил Алексей Лука.

Учитывая все аргументы докладчиков, согласительная комиссия приняла решение – предложить перенести проведение массового мероприятия с использованием палатки с пл. Свободы на пл. Защитников Украины. В случае отказа поручить Юридическому департаменту Харьковского городского совета в установленный срок обеспечить подготовку и подачу материала в Харьковский окружной административный суд.