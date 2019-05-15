В четверг харьковчане почувствуют себя как в Испании (КАРТА)

В четверг, 16 мая, Восток Украины и Испания будут самыми теплыми в Европе.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.
«В наших восточных областях и в южной части температура воздуха будет завтра +25...+29 градусов, а местами даже и +30 градусов! На остальной территории Украины также - не январь, днем ожидается +20...+26 градусов, на Западе +17+22 градуса», - написала она.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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