15.05.2019 14:21

В четверг харьковчане почувствуют себя как в Испании (КАРТА)

В четверг, 16 мая, Восток Украины и Испания будут самыми теплыми в Европе.



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Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

«В наших восточных областях и в южной части температура воздуха будет завтра +25...+29 градусов, а местами даже и +30 градусов! На остальной территории Украины также - не январь, днем ожидается +20...+26 градусов, на Западе +17+22 градуса», - написала она.