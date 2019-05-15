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15.05.2019  14:21   

В четверг харьковчане почувствуют себя как в Испании (КАРТА)

В четверг, 16 мая, Восток Украины и Испания будут самыми теплыми в Европе.


// facebook

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

«В наших восточных областях и в южной части температура воздуха будет завтра +25...+29 градусов, а местами даже и +30 градусов! На остальной территории Украины также - не январь, днем ожидается +20...+26 градусов, на Западе +17+22 градуса», - написала она.

Тэги:  погода. жара, харьков, испания, аномальный, карта
 
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