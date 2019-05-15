В харьковской колонии завершились региональные соревнования служебных собак (ФОТО)

14 мая 2019 на территории места для тренировок государственного учреждения «Диканевская исправительная колония (№12)» проведены внутренние соревнования кинологов со служебно-розыскными собаками.
В критерии оценки были включены такие качества собак как четкое выполнение команд, контроля в сложных условиях и физическая выдержка.
Соревнования включали в себя такие разновидности упражнений: задержание нарушителя, задержания нарушителя, который сопротивляется; спортивные упражнения как преодоление препятствия «Барьер», лестница, развалившийся мост и другие.
Победителем стал воспитанник старшего сержанта внутренней службы Андря Савченко, который четко и качественно отработал все поставленные задачи.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, постоянная отработка и совершенствование навыков в кинологической службе является залогом слаженная действий в нужное время.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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