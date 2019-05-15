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15.05.2019  15:20   

В харьковской колонии завершились региональные соревнования служебных собак (ФОТО)

14 мая 2019 на территории места для тренировок государственного учреждения «Диканевская исправительная колония (№12)» проведены внутренние соревнования кинологов со служебно-розыскными собаками.


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В критерии оценки были включены такие качества собак как четкое выполнение команд, контроля в сложных условиях и физическая выдержка.

Соревнования включали в себя такие разновидности упражнений: задержание нарушителя, задержания нарушителя, который сопротивляется; спортивные упражнения как преодоление препятствия «Барьер», лестница, развалившийся мост и другие.

Победителем стал воспитанник старшего сержанта внутренней службы Андря Савченко, который четко и качественно отработал все поставленные задачи.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, постоянная отработка и совершенствование навыков в кинологической службе является залогом слаженная действий в нужное время.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  собака, служебная, харьков, колония, команды, тренировка. задержание
 
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