15.05.2019 15:46

Немецкие благотворители вручили харьковчанам материальную помощь (ФОТО)

Представители немецких благотворительных организаций сегодня, 15 мая, вручили материальную помощь малоимущим харьковчанам.



//city.kharkov.ua

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, председатель немецкой организации «Фонд рабочей благотворительности» Фриц Кербер из города-побратима Нюрнберга и представители благотворительного фонда «Друзья природы» (оба - Германия) передали 150 харьковчанам по 30 евро.

Как сообщил Фриц Кербер, в этом году Фонд рабочей благотворительности отметит 100-летний юбилей. Организацию основала немка в 1919 году, когда женщины получили право голоса на выборах. Она организовывала обеды для бедных, и сейчас ФРБ, по ее примеру, передает не только материальную помощь, но и продовольственные пакеты в терцентр социального обслуживания Московского района для одиноких пенсионеров, а также финансирует благотворительную столовую в Слободском районе, которая работает днем в кафе «Скрипка».

Деньги, которые сегодня получили харьковчане, - подарок от супруги Фрица Кербера. «Она в прошлом году умерла, и я написал объявление: «Не тратьте деньги на цветы, привезите их, и мы отдадим людям, которые в этом нуждаются». Это было ее желание. Часть этих средств мы уже привозили в мае, а часть передали сейчас. Мы живем в тяжелое время, было бы легче, если бы все помогали другим. За более чем 20-летнее сотрудничество с Харьковом многим была оказана поддержка, но и мы забирали с собой то, что дарили вы - благодарность и дружбу», - сказал Фриц Кербер.

Также сегодня немецкие благотворители передали средства семье Анатолия и Наталии Дроздовых. Пара воспитывает трехлетних Даню и Ваню со спастическим тетрапарезом (проявляется нарушением двигательных функций в конечностях), и за полученные деньги они купят специальные опоры, чтобы мальчики научились ползать. Семья рассказала, что это не первая помощь от благотворителей из Германии. Благодаря им они съездили на обследование в Киев и прошли реабилитацию.

«Они сами умеют есть, пить, знают, чего хотят, и показывают характер. Врачи говорят, что эмоционально дети очень изменились, а эмоции - это первый шаг к тому, что будет позитив в лечении. Теперь мы еще на один шаг ближе к тому, чтобы дети стали на ноги. Думаем, невест приведут, и все будет хорошо», - рассказали о Дане и Ване их родители.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что это хорошая дополнительная помощь к городской социальной поддержке.

«Мы создали совет благотворителей из представителей общественных организаций, которые хотят помогать детям. В частности, тем, которые находятся в отделении паллиативной помощи детской больницы №5. Наша программа работает системно и много лет. Мы продолжаем оказывать помощь людям, которые обращаются к нам по разным причинам. Активно работаем над выявлением таких людей и над распространением информации о возможностях города. Фриц Кербер видит наиболее нуждающиеся семьи и берет их под свою опеку. У нас есть такая семья из числа многодетных. Мы завтра поедем к ним в гости и посмотрим, как они устроились в новой квартире, которую им выделил город», - отметила вице-мэр.

Светлана Горбунова-Рубан поблагодарила Фрица Кербера, его соратников и всех зарубежных партнеров за сотрудничество и помощь, которыми дорожит Харьковский городской совет.

Напомним, что Фонд рабочей благотворительности и лично Фриц Кербер помогают Харькову с 1992 года.