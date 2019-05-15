15.05.2019 17:49

На Дергачевском полигоне проведут рекультивацию

Общественные слушания, посвященные оценке влияния на окружающую природную среду рекультивации действующего мусорного полигона, который принимает твердые бытовые отходы из Харькова, прошли сегодня, 15 мая, в Дергачевском городском совете.



//city.kharkov.ua

Как пояснил директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко, рекультивацию полигона планируется начать в августе, и в ее процессе будут применены передовые европейские технологии.

«Вся площадь полигона будет укрыта специальной геомембраной, которая предотвращает выделение в атмосферу полигонного газа. Затем мы уложим систему дренажа, которая будет собирать под мембраной весь газ, который там образуется. Кроме того, в теле полигона пробурим около 35 скважин, из которых также будет добываться биогаз. Сверху вся эта система будет закрыта слоем дренажного песка, потом - еще полметра земли и сверху еще 30 см плодородной земли. Всю эту площадь засеем травой и высадим 2,5 тысячи деревьев. Таким образом, никаких вредных выделений из полигона в атмосферу не будет, а собранный биогаз будет преобразовываться в электричество. Его хватит для работы всего мусороперерабатывающего комплекса, который здесь строится. Планируется, что все работы будут закончены до осени 2020 года. Надеемся, что это будет самый экологичный и безопасный рекультивированный объект в Украине», - отметил Юрий Суярко.

Отвечая на вопрос, куда будет вывозиться мусор из Харькова на время работ по рекультивации действующего полигона, директор предприятия сообщил, что сейчас при финансовой и технической поддержке Мирового банка строится первая очередь нового полигона. Она начнет работу через два-три месяца.

По итогам общественных слушаний было принято решение одобрить предложенный проект. Представитель Министерства экологии и природных ресурсов Олег Григорский, который в качестве модератора принял участие в мероприятии, отметил высокий уровень предложенных решений.

«Это не просто куча мусора, утрамбованная экскаваторами, а сложное и серьезное инженерное сооружение, которое защищает от загрязнений и сточные воды, и атмосферу. Местные жители тоже не против таких изменений. Одно дело - жить рядом с открытым полигоном, и совсем другое - рядом с надежным, капитальным объектом, который и работу людям даст, и избавит от любых нежелательных последствий», - сказал представитель министерства.