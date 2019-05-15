15.05.2019 18:42

Палатка на площади Свободы: решение примет суд

Департамент территориального контроля прокомментировал, что будет с палаткой на площади Свободы.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 15 мая, журналистам директор Департамента территориального контроля Алексей Калина, объект размещен самовольно с нарушением Правил благоустройства города. В течение трех дней нарушения устранены не были, поэтому вопрос по палатке должны были вынести на заседание исполнительного комитета городского совета, но по ряду причин вопрос перешел в другую правовую плоскость.

«Согласно Конституции Украины, каждый человек имеет право на участие в мирных собраниях и других агитационных действиях. В Харьковский городской совет поступило не одно обращение активистов о том, что на площади напротив здания №64 по ул. Сумской проходит акция протеста. С учетом этого, указанный вопрос перешел в другую правовую плоскость», - прокомментировал Алексей Калина.

По его словам, в этом вопросе нельзя руководствоваться только Правилами благоустройства, поэтому было проведено заседание согласительной комиссии, на которой было предложено ограничить указанное мероприятие путем переноса палатки в другое место – на пл. Защитников Украины.

«Все это происходит в рамках конструктивного диалога с учетом необходимости соблюдения законодательства, прав лиц, проводящих указанную акцию, и харьковчан», - отметил Алексей Калина.

В настоящее время городской совет готовит документы для подачи искового заявления в Харьковский окружной административный суд с просьбой ограничить указанное мероприятие путем запрета использования палатки.

«Поэтому в настоящее время снос палатки невозможен, это будет неправомерно», - сообщил журналистам директор департамента.

Напомним, что на сайт горсовета поступила петиция относительно демонтажа палатки на пл. Свободы, которая набрала больше необходимых 5 тыс. голосов – 7606. По этой причине городская власть обратила внимание на проблему.