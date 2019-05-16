16.05.2019 09:51

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Виктора Остапчука

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 16 мая, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова и Харьковской области, Героя Украины, народного депутата Украины Виктора Остапчука.



// city.kharkov.ua

«На протяжении многих лет Вас знают как руководителя высокого уровня, которого отличают ответственность и высокий профессионализм. Уверен, что Ваш богатый практический опыт, активная гражданская позиция, компетентность, знание проблем региона будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Харьковщины.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности и во всех начинаниях!» - говорится в поздравлении городского головы.