Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Виктора Остапчука

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 16 мая, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова и Харьковской области, Героя Украины, народного депутата Украины Виктора Остапчука.
«На протяжении многих лет Вас знают как руководителя высокого уровня, которого отличают ответственность и высокий профессионализм. Уверен, что Ваш богатый практический опыт, активная гражданская позиция, компетентность, знание проблем региона будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Харьковщины.
Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности и во всех начинаниях!» - говорится в поздравлении городского головы.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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давл.:
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