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16.05.2019  09:51   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Виктора Остапчука

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 16 мая, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова и Харьковской области, Героя Украины, народного депутата Украины Виктора Остапчука.


// city.kharkov.ua

«На протяжении многих лет Вас знают как руководителя высокого уровня, которого отличают ответственность и высокий профессионализм. Уверен, что Ваш богатый практический опыт, активная гражданская позиция, компетентность, знание проблем региона будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Харьковщины.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности и во всех начинаниях!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, день рождения, харьков, поздравление
 
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