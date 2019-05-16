16.05.2019 10:03

Почетная харьковчанка Алла Коваленко отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 16 мая, поздравил с днем рождения Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, генерального директора Харьковской бисквитной фабрики Аллу Коваленко.



// city.kharkov.ua

«Вами накоплен огромный профессиональный и жизненный опыт, приобретен заслуженный авторитет. Ваши ответственность и целеустремленность, умение видеть перспективу и принимать дальновидные решения достойны самой высокой оценки и уважения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Вас всегда окружает забота близких и родных Вам людей!» - говорится в поздравлении городского головы.