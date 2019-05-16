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16.05.2019  16:20   

В Харькове пройдет международная выставка собак

Международная выставка собак всех пород ранга FCI-CACIB пройдет 18-19 мая на стадионе «Пионер» (ул. Динамовская, 5-а).


://city.kharkov.ua

На выставке будут представлены 110 пород собак, в каждой из которых будут выбраны победители в четырех номинациях: лучший беби, лучший юниор, лучший ветеран и лучший представитель породы. Всего в мероприятии примут участие около 600 собак. Экспертизы в рингах будут проводить судьи из Хорватии, Болгарии, России и Украины.

Также в рамках выставки пройдут показательные выступления кинологических коллективов. Финальные конкурсы и награждение победителей состоятся: 

18 мая - с 17:00 до 19:00;
19 мая - с 16:00 до 18:00.

Начало мероприятия – в 9:45.

Справка. Организатор выставки - Дергачевское отделение КСУ «BEST DOG». Мероприятие проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   ХГС
 Тэги:  собаки, выставка, международная, харьков, горсовет
 
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