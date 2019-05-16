16.05.2019 16:20

В Харькове пройдет международная выставка собак

Международная выставка собак всех пород ранга FCI-CACIB пройдет 18-19 мая на стадионе «Пионер» (ул. Динамовская, 5-а).



://city.kharkov.ua

На выставке будут представлены 110 пород собак, в каждой из которых будут выбраны победители в четырех номинациях: лучший беби, лучший юниор, лучший ветеран и лучший представитель породы. Всего в мероприятии примут участие около 600 собак. Экспертизы в рингах будут проводить судьи из Хорватии, Болгарии, России и Украины.



Также в рамках выставки пройдут показательные выступления кинологических коллективов. Финальные конкурсы и награждение победителей состоятся:



18 мая - с 17:00 до 19:00;

19 мая - с 16:00 до 18:00.



Начало мероприятия – в 9:45.



Справка. Организатор выставки - Дергачевское отделение КСУ «BEST DOG». Мероприятие проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.