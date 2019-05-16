В Харькове пройдет международная выставка собак

Международная выставка собак всех пород ранга FCI-CACIB пройдет 18-19 мая на стадионе «Пионер» (ул. Динамовская, 5-а).
На выставке будут представлены 110 пород собак, в каждой из которых будут выбраны победители в четырех номинациях: лучший беби, лучший юниор, лучший ветеран и лучший представитель породы. Всего в мероприятии примут участие около 600 собак. Экспертизы в рингах будут проводить судьи из Хорватии, Болгарии, России и Украины.
Также в рамках выставки пройдут показательные выступления кинологических коллективов. Финальные конкурсы и награждение победителей состоятся:
18 мая - с 17:00 до 19:00;
19 мая - с 16:00 до 18:00.
Начало мероприятия – в 9:45.
Справка. Организатор выставки - Дергачевское отделение КСУ «BEST DOG». Мероприятие проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: