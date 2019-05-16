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16.05.2019  19:59   

В Харькове увековечили память погибшего в Иловайске воина АТО (ФОТО)

Мемориальную доску харьковскому военнослужащему Владимиру Усенко, погибшему в зоне АТО, открыли на здании школы №56.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие родные и собратья военнослужащего, заместитель председателя Администрации Московского района Юлия Жаркова, военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин, военный комиссар Московского районного военного комиссариата Александр Коровьяковский, ученики и жители района.
 
Мемориальную доску открыли жена погибшего Татьяна и сын Дмитрий.
 
Как сказал Юрий Калгушкин, жизнь Владимира Усенко - пример силы воли, решимости и несокрушимости духа.
 
«Сегодня мы чувствуем много разных эмоций - радость и слезы, гордость и чувство безмерной потери, чувство безграничной благодарности и глубокого уважения к мужественному воину, который добровольно принял участие в антитеррористической операции и встал на защиту независимости и суверенитета нашего государства», - сказал комиссар Харьковского областного военного комиссариата. 
 
Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память погибшего воина минутой молчания.
 
Справка. Владимир Всеводолович Усенко родился 24 ноября 1965 года. Учился в школе №56, затем поступил в техникум энергетического машиностроения, который закончил с отличием. Там же получил удостоверение водителя. После учебы был призван в Пограничные войска, где прослужил два года. Хотел добровольцем пойти на войну в Афганистан, но ему отказали, и Владимир поступил в Харьковский политехнический институт. После окончания работал в конструкторском отделе НИИ при заводе «Электротяжмаш». В 90-е годы, когда закрылся НИИ, поступил на службу в милицию. В первую волну призыва на службу в АТО пытался уйти добровольцем, но ему отказали в связи с возрастом. Во вторую волну призыва, когда возрастные границы были увеличены, его призвал военкомат.
 
Владимир Усенко был причислен к 92-й отдельной механизированной бригаде. Семье и родным сказал, что направлен на укрепление границы в Сумской области, а на самом деле был на передовой в АТО - под Иловайском. О его гибели родные узнали от волонтеров, поскольку Владимир запретил ему звонить и на связь с семьей выходил сам. По официальным данным, умер от ранения и острой кровопотери 28 августа 2014, но, по словам выживших сослуживцев и волонтеров, он с небольшой группой еще продолжали бой несколько дней. Награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). Награда вручена матери Владимира Усенко Лидии Трофимовне.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мемориальная доска, усенко, харьков
 
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