17.05.2019 12:49

В Харькове пройдет международный туристический форум

XI Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме» пройдет с 24 по 26 мая в Харькове.



//city.kharkov.ua

В рамках мероприятия состоится международная конференция «Событийный туризм как часть креативной экономики и экономики впечатлений», подведение итогов конкурса проектов «Я люблю Харьков», Международный фестиваль искусств и путешествий, а также будет представлена информационно-презентационная экспозиция туристического потенциала зарубежных городов-партнеров.

Кроме того, участники и гости форума смогут принять участие в этнографической программе, посвященной наследию украинского философа Григория Сковороды.

Так, 24 мая состоится международная конференция, в которой примут участие специалисты в сфере туризма от Всемирной федерации городов туризма (WTCF), Всемирной туристской организации (UNWTO), а также представители из разных городов Украины и иностранных городов-партнеров Харькова, дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Украине и Харькове. В ходе конференции участники обсудят ряд направлений туризма, в частности, событийный туризм, smart-туризм, маркетинг как фактор развития и продвижения туристических продуктов, правовое регулирование туризма и прочее. Также в рамках мероприятия состоится награждение победителей конкурса проектов «Я люблю Харьков».

25 мая в кинотеатре им. А. Довженко впервые пройдет Международный фестиваль искусств и путешествий, в котором примут участие видеоблогеры, фотографы и видеооператоры из Украины, Индии, Непала, Польши, Турции, Эквадора, Германии, Испании, Великобритании, Швейцарии и Ирана. Участники презентуют свои конкурсные работы в четырех номинациях: роуд-муви, дрон-видео, тревел-видео и фотоискусство. Победители получат призы от партнеров фестиваля.

26 мая состоятся заключительные мероприятия XI Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме», включающие экскурсионную программу для участников форума.