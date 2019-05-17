В Харькове открылась выставка, посвященная «умирающему» хобби (ФОТО)

Электронная почта и виртуальный мир вытесняет филателию из обыденной жизни харьковчан в историю, как архаизм.
В рамках общенациональной программы поддержки музеев при национальном университете открылась выставка « Харьков как университетский город»
На выставке представили 150 экспонатов почтовой продукции связанной с историей города и университета имени Каразина.
«Вот марка, посвященная выдающемуся деятелю Николаю Костомарову. Это украинский историк, при этом воспитанник харьковского университету. Харьков в начале 19 века был центром украинского национального возрождения и Николай Иванович, тогда еще молодой студент принимал в этом возрождении значительное участие», – рассказал Павел Еремеев, сотрудник музея харьковского университета.
По словам Еремеева конверты, марки и открытки из частной коллекции В.О. Соловьева и музея истории Харьковского университета.
Также на открытии выставки студенты исторического факультета университета презентовали костюмированную экскурсию.
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