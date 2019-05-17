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17.05.2019  14:45   

Харьков поделился опытом в сфере соцзащиты

Заседание cекции Ассоциации городов Украины по вопросам социальной защиты проходит в Харькове.


//city.kharkov.ua
16 мая руководители органов местного самоуправления в сфере социальной защиты из разных городов Украины, представители Министерства социальной политики Украины обсудили вопросы реформирования системы предоставления социальных услуг, льгот, субсидий, государственных социальных пособий, монетизацию льгот, а также действия Ассоциации городов Украины в бюджетном процессе и в сфере социальной защиты населения. Представители почти всей Украины смогли высказать свои предложения по развитию сферы и объединить усилия, чтобы сформировать социальную политику на местах.
 
Сегодня они ознакомились со сферой предоставления социальных услуг в Харькове,  посетив Региональный центр услуг и дневной центр социально-писхологической реабилитации «Разорви круг».
 
Как отметил аналитик сферы социальной защиты населения Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления Ассоциации городов Украины Назар Миколюк, Харьков - один из лучших городов, где развивается сфера социальной защиты населения.
 
«Мы были в Региональном центре услуг, который является одним из лучших в Украине, где собраны передовые практики в этой сфере. Наши коллеги, которые приехали из Хмельницкого, Одессы и других городов, могут посмотреть, что здесь есть хорошего, и перенять это для себя», - сказал Назар Миколюк.
 
Он также отметил, что харьковский центр реабилитации «Разорви круг» – пример для многих городов страны.  
 
«На данный момент законодательство о противодействии и предотвращении домашнего насилия стремительно развивается. Таких центров, как у вас, в Украине единицы. Поэтому, нам было важно посмотреть, как работает учреждение такого типа.  Харьков на данный момент будет делиться опытом со всей Украиной», - отметил Назар Миколюк.
 
Директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова сообщила, что в планах города – сделать дневной центр структурным подразделением, отделением и филиалом Центра оказания помощи пострадавшим от насилия.
 
Напомним, что с 2016 года при поддержке международных партнеров в городе начал работать Центр оказания помощи пострадавшим от насилия в семье, рассчитанный на круглосуточное пребывание, а с 1 марта этого года при поддержке Фонда ООН в области народонаселения был открыт Дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг». В нем оказывают психологическую, юридическую помощь, проводят коррекционные программы, тренинги и пр. В учреждении есть спальни, душевые, кухня, детская комната.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  соцзащита, перенимают опыт, харьков
 
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