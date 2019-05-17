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17.05.2019  15:12   

Индустриальный район отметил День вышиванки

Флешмоб «Радугой сплелись цвета», посвященный Дню украинской вышиванки, прошел 16 мая возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток» в Индустриальном районе.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие школьники района и воспитанники Дворца детского и юношеского творчества «Исток», которые были одеты в вышиванки. Всего во флеш-мобе было задействовано 300 учащихся. 
 
По словам организаторов, цель мероприятия - сохранение украинских национальных ценностей и популяризация их среди молодежи.
 
Справка. День вишиванки – праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Идею акции «День вышиванки» предложила в 2006 году одна из студенток Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Проводится ежегодно в третий четверг мая (будний день). В этот день каждый желающий может приобщиться к празднику, надев вышиванку на работу, в университет, школу или детский сад.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день вышиванки, харьков
 
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