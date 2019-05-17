Индустриальный район отметил День вышиванки

Флешмоб «Радугой сплелись цвета», посвященный Дню украинской вышиванки, прошел 16 мая возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток» в Индустриальном районе.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
влажн.:
давл.:
ветер: