17.05.2019 15:12

Индустриальный район отметил День вышиванки

Флешмоб «Радугой сплелись цвета», посвященный Дню украинской вышиванки, прошел 16 мая возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток» в Индустриальном районе.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие школьники района и воспитанники Дворца детского и юношеского творчества «Исток», которые были одеты в вышиванки. Всего во флеш-мобе было задействовано 300 учащихся.

По словам организаторов, цель мероприятия - сохранение украинских национальных ценностей и популяризация их среди молодежи.

Справка. День вишиванки – праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Идею акции «День вышиванки» предложила в 2006 году одна из студенток Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Проводится ежегодно в третий четверг мая (будний день). В этот день каждый желающий может приобщиться к празднику, надев вышиванку на работу, в университет, школу или детский сад.