18.05.2019 14:08

Геннадий Кернес посетил международную выставку собак

Открытие международной выставки собак всех пород ранга FCI-CACIB прошло сегодня, 18 мая, на стадионе «Пионер».



// city.kharkov.ua

Выставка будет проходить два дня и соберет более тысячи участников. Судьи международного класса из Хорватии, Болгарии, России и Украины выберут лидеров в четырех номинациях: беби, юниор, ветеран и лучший представитель породы.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес пообщался с владельцами животных и отметил, что посетил мероприятие не как случайный гость.

«Для меня это праздник, потому что я сам люблю собак. У меня их более 30. Я понимаю, что такое младший собрат для семьи, друг, с которым вы гуляете, воспитываете, с которым общаетесь. Сегодня ваши друзья должны будут проявить знания и смекалку, показать, как ведут себя на ринге, чтобы вы могли гордиться ими. Желаю всем удачи и хорошего настроения», - сказал Геннадий Кернес.

Организатор мероприятия Леонид Кудашкин отметил, что на выставке наравне со знакомыми всем породами представлены редкие мелкие породы, тибетские мастифы и др.

Участница Наталья в первый раз пришла со своим любимцем на показательные выступления междунраодного уровня. Пес породы кане корсо соперничает среди юниоров.



«Готовились больше месяца, учились ходить по рингу. Собака должна быть социализирована, уметь общаться с людьми и другими собаками, не быть агрессивной. Такие мероприятия прививают любовь к животным», - отметила Наталья.



Владелец питомника биглей Сергей рассказал, что много лет ходит на такие выставки. «Воспитываем у собаки условные рефлексы, что выставка - это классно и весело. Мы выходим не работать, а развлекаться. Это своего рода пиар наших любимцев и соревнования. Много лет хожу на выставки этого клуба, и они всегда проводятся на высоком уровне», - сказал Сергей.

Отметим, что также в рамках выставки пройдут показательные выступления кинологических коллективов. Все участники получат памятные медали, а победители и призеры – кубки и ценные подарки от спонсоров и Фонда Александра Грановского.

Финальные конкурсы и награждение пройдут сегодня с 17:00 до 19:00 и завтра, 19 мая, с 16:00 до 18:00.



Мероприятие проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Организатор - Дергачевское отделение КСУ «BEST DOG».