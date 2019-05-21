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21.05.2019  10:50   

Харьковская колония открыла двери «настеж» (ФОТО)

В Диканевской исправительной колонии (№12) проведен «День открытых дверей».


// facebook

18 апреля 2019 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведен «День открытых дверей».

 Родители и родные осужденных имели возможность почувствовать ту атмосферу, которая царит в колонии, а также почувствовать заботу с которой администрация относится к их близким.  

Родственники осужденных побывали в отделении социально-психологической службы №6 увидели те условия, которые созданы администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки. Посетили комнату психоэмоциональной разгрузки, после чего пришли в клуб на устроеный для них концерт.  

 Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, родители осужденных были приятно удивлены и благодарны администрации за те условия, в которых отбывают наказание их родные, за предоставленную возможность посетить колонии и за заботливое отношение к их близким.

 

 

 

 

 

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, посещение, харьков, контроль, диканевка
 
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