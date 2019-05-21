Харьковская колония открыла двери «настеж» (ФОТО)

В Диканевской исправительной колонии (№12) проведен «День открытых дверей».
18 апреля 2019 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведен «День открытых дверей».
Родители и родные осужденных имели возможность почувствовать ту атмосферу, которая царит в колонии, а также почувствовать заботу с которой администрация относится к их близким.
Родственники осужденных побывали в отделении социально-психологической службы №6 увидели те условия, которые созданы администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки. Посетили комнату психоэмоциональной разгрузки, после чего пришли в клуб на устроеный для них концерт.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, родители осужденных были приятно удивлены и благодарны администрации за те условия, в которых отбывают наказание их родные, за предоставленную возможность посетить колонии и за заботливое отношение к их близким.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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