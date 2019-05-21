Игорь Терехов: На празднике ко Дню защиты детей будут приняты беспрецедентные меры безопасности

Об этом 21 мая на рабочем совещании, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщила директор Департамента культуры Светлана Бабицкая. В мероприятии также приняли участие председатели райадминистраций, директора департаментов, руководители коммунальных предприятий, а также представители Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.



Как сообщила Светлана Бабицкая, в музыкально-хореографическом представлении на площади будет задействовано более трех тысяч детей из Харькова и других городов Украины. В частности, в акции примут участие юные музыканты и танцоры из Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья. Откроет концерт выступление сводного хора и сводного оркестра учеников детских музыкальных школ Харькова – всего 700 детей, которые исполнят известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra». Также в рамках концерта состоится массовый флешмоб с участием хореографических и спортивных детских коллективов из разных городов.



Игорь Терехов отметил, что по случаю праздника ко Дню защиты детей на пл. Свободы соберутся около 10 тыс. человек, в том числе выступающие и зрители. В этой связи первый вице-мэр акцентировал внимание участников совещания на мерах безопасности.



«Будут приняты беспрецедентные меры безопасности, потому что на площади предполагается большое скопление людей, в том числе детей. У главной сцены будут дежурить кареты скорой помощи, а также в полном объеме мы задействуем все необходимые силы, которые есть у Нацполиции, для того чтобы обеспечить безопасность во время проведения праздника. Кроме того, мы не будем ограничивать движение по ул. Сумской - городской транспорт и метро будут работать в штатном режиме, для того чтобы не создавать неудобства жителям города», - подчеркнул Игорь Терехов.



Начало концерта – в 19:00.



По окончании акции «Мы - дети, мы - Вселенная!» гостей праздника ждет концерт музыкантов из «Prime-Orchestra». Завершится праздничное мероприятие в 21:00.