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21.05.2019  16:06   

Игорь Терехов: На празднике ко Дню защиты детей будут приняты беспрецедентные меры безопасности

Акция «Мы - дети, мы - Вселенная!», посвященная Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на площади Свободы в Харькове.


// city.kharkov.ua

Об этом 21 мая на рабочем совещании, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщила директор Департамента культуры Светлана Бабицкая. В мероприятии также приняли участие председатели райадминистраций, директора департаментов, руководители коммунальных предприятий, а также представители Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщила Светлана Бабицкая, в музыкально-хореографическом представлении на площади будет задействовано более трех тысяч детей из Харькова и других городов Украины. В частности, в акции примут участие юные музыканты и танцоры из Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья. Откроет концерт выступление сводного хора и сводного оркестра учеников детских музыкальных школ Харькова – всего 700 детей, которые исполнят известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra». Также в рамках концерта состоится массовый флешмоб с участием хореографических и спортивных детских коллективов из разных городов.

Игорь Терехов отметил, что по случаю праздника ко Дню защиты детей на пл. Свободы соберутся около 10 тыс. человек, в том числе выступающие и зрители. В этой связи первый вице-мэр акцентировал внимание участников совещания на мерах безопасности.

«Будут приняты беспрецедентные меры безопасности, потому что на площади предполагается большое скопление людей, в том числе детей. У главной сцены будут дежурить кареты скорой помощи, а также в полном объеме мы задействуем все необходимые силы, которые есть у Нацполиции, для того чтобы обеспечить безопасность во время проведения праздника. Кроме того, мы не будем ограничивать движение по ул. Сумской - городской транспорт и метро будут работать в штатном режиме, для того чтобы не создавать неудобства жителям города», - подчеркнул Игорь Терехов.

Начало концерта – в 19:00.

По окончании акции «Мы - дети, мы - Вселенная!» гостей праздника ждет концерт музыкантов из «Prime-Orchestra». Завершится праздничное мероприятие в 21:00.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, совещание, день защиты детей, харьков, концерт, бабицкая
 
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