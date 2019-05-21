21.05.2019 16:49

Внедряются новые электронные сервисы

В ближайшее время в городе Харькове будут внедрены новые электронные сервисы в рамках Программы развития электронного управления.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 21 мая, на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, гласности и депутатской деятельности Харьковского городского совета сообщила начальник управления электронного управления Департамента регистрации Галина Литвинец.

Она напомнила, что эта программа работает чуть менее полутора лет, но уже принесла ощутимые результаты.

Так, с 1 июня 2018 года в Харькове начал работу Портал электронных сервисов.

«С тех пор у харьковчан появилась возможность получать электронные справки о составе семьи. Раньше это была большая бумажная волокита. Теперь же за неполный год было сформировано более 400 тыс. справок, из которых 66% - без участия заявителей. К порталу были подключены структурные подразделения Харьковского горсовета, которым для реализации возложенных на них задач и полномочий необходимо было брать эту справку у заявителя. Сейчас же они сами формируют на портале эту справку, которая скрепляется электронной цифровой подписью Департамента регистрации. Таким образом, справка формируется за несколько секунд. Следующий этап - внедрение данного сервиса для жителей частного сектора», - рассказала Галина Литвинец.

По ее словам, департамент также сотрудничает с Национальным агентством по вопросам электронного управления, и Харьков стал первым городом в Украине, который подключился к системе электронного взаимодействия «Трембита». Это позволяет обмениваться данными с госорганами в системе электронного документооборота, исключая необходимость бумажного взаимодействия.

Кроме того, Харьков подключился к Всеукраинской интегрированной системе электронной идентификации личности id.gov.ua, которая доступна на Портале электронных сервисов города Харькова.

Галина Литвинец сообщила, что по инициативе Департамента по делам семьи, молодежи и спорта был разработан Реестр многодетных семей города Харькова, который находится на стадии наполнения, но уже введен в эксплуатацию.

«Разрабатываются новые электронные сервисы, например, онлайн-актуализация данных, которая вскоре будет доступна на Портале электронных сервисов. Также в ближайшее время будет запущена «Прозрачная очередь» - услуга, позволяющая отслеживать свое место в очереди по кредитованию доступного жилья. Кроме того, внедрен онлайн-прием граждан с помощью средств видеосвязи. Теперь не нужно приезжать на прием лично, а можно записаться на него по вайберу или скайпу, и директор Департамента регистрации Олег Дробот или его заместители проведут прием дистанционно», - отметила Галина Литвинец.