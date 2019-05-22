Главная Новости Общество Реконструкцию Харьковского зоопарка сняли с квадрокоптера (ВИДЕО)
22.05.2019  09:29   

Реконструкцию Харьковского зоопарка сняли с квадрокоптера (ВИДЕО)

Горожане с нетерпением ожидают окончания реконструкции, а самые любознательные попытались подсмотреть с высоты.


://izvestia.kharkov.ua

Видео зоопарка, снятые с высоты, опубликовали в социальных сетях. В частности, на фото видно, что на вольере для приматов идут активные работы.

 

 

Источник:   Харьков строительный
 Тэги:  зоопарк, реконструкция, харьков, коптер
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.05 Харьковский зоопарк Елисей из Харьковского зоопарка получил шмат мяса в подарок (ВИДЕО) 05.05 Общество Питомцы харьковского зоопарка посетили особенных воспитанников (ФОТО, ВИДЕО) 02.05 Общество Яйца-кокосы, необычная корзинка и тайники, или Как наши животные отмечали Пасху (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове в День защиты детей пройдет флешмоб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 