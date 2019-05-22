Реконструкцию Харьковского зоопарка сняли с квадрокоптера (ВИДЕО)

Горожане с нетерпением ожидают окончания реконструкции, а самые любознательные попытались подсмотреть с высоты.
Видео зоопарка, снятые с высоты, опубликовали в социальных сетях. В частности, на фото видно, что на вольере для приматов идут активные работы.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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