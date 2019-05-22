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22.05.2019  15:20   

Под Харьковом зафиксировали краснокнижное насекомое-гигант (ФОТО)

Харьковчане сфотографировали аномально редкое насекомое - осу-сколию, которая ранее встречалась исключительно в южных регионах.


//kharkov.comments.ua

В лесу за харьковской окружной дорогой в Дергачевском районе харьковчане сфотографировали редкое насекомое -сколию-гиганта. Соответствующие фотографии выложили в сеть.

«На фото - оса-сколия. Это - краснокнижный вид (природоохранный статус - неоценимый).

Личинки паразитируют на личинках жуков-носорогов.

Жалит достаточно ощутимо, но не такая опасная, как шершни», - сообщил «Комментариям» энтомолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины Валерий Корнеев.

Единичные особи сколии встречаются относительно редко. Ареал вида и его распространения охватывает южную Европу, северную Африку, Кавказ, Закавказье, западную и среднюю Азию.

В Украине встречается преимущественно на юге от линии Киев - Харьков (на Левобережной Украине найдена на севере Черниговской обл.).

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Источник:   Коментарии Харьков
 Тэги:  насекомое, красная книга, харьков, оса, личинка
 
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