Под Харьковом зафиксировали краснокнижное насекомое-гигант (ФОТО)

Харьковчане сфотографировали аномально редкое насекомое - осу-сколию, которая ранее встречалась исключительно в южных регионах.
В лесу за харьковской окружной дорогой в Дергачевском районе харьковчане сфотографировали редкое насекомое -сколию-гиганта. Соответствующие фотографии выложили в сеть.
«На фото - оса-сколия. Это - краснокнижный вид (природоохранный статус - неоценимый).
Личинки паразитируют на личинках жуков-носорогов.
Жалит достаточно ощутимо, но не такая опасная, как шершни», - сообщил «Комментариям» энтомолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины Валерий Корнеев.
Единичные особи сколии встречаются относительно редко. Ареал вида и его распространения охватывает южную Европу, северную Африку, Кавказ, Закавказье, западную и среднюю Азию.
В Украине встречается преимущественно на юге от линии Киев - Харьков (на Левобережной Украине найдена на севере Черниговской обл.).
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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