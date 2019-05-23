Топографы уничтожили четверть елей в Харьковском ботсаду (ВИДЕО)

В городском ботаническом саду погибают ели, уничтожаемые короедом, но обезвредить вредителей пока не удается.
Четверть елей из коллекции Ботанического сада сейчас стоят сухими. Это из-за короеда-топографа.
В саду он уничтожил около 200 хвойный деревьев, рассказывает директор заповедника Александр Алехин.
Гибнут деревья и в Саржином яру, который расположен рядом. Чтобы остановить распространение вредителя, надо убирать пораженные деревья.
А этому, говорит Алехин, мешает бюрократия: «Механизм изъятия засохших и погибших растений очень сложный и длительный.
Там 5 или 7 согласований, в том числе с экологической инспекцией. Когда наши ели уже заселены вредителями, то мы не успеваем это сделать ».
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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