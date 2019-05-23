Главная Новости Общество Топографы уничтожили четверть елей в Харьковском ботсаду (ВИДЕО)
23.05.2019  08:58   

Топографы уничтожили четверть елей в Харьковском ботсаду (ВИДЕО)

В городском ботаническом саду погибают ели, уничтожаемые короедом, но обезвредить вредителей пока не удается.


// facebook

Четверть елей из коллекции Ботанического сада сейчас стоят сухими. Это из-за короеда-топографа.

В саду он уничтожил около 200 хвойный деревьев, рассказывает директор заповедника Александр Алехин.

Гибнут деревья и в Саржином яру, который расположен рядом. Чтобы остановить распространение вредителя, надо убирать пораженные деревья.

А этому, говорит Алехин, мешает бюрократия: «Механизм изъятия засохших и погибших растений очень сложный и длительный.

Там 5 или 7 согласований, в том числе с экологической инспекцией. Когда наши ели уже заселены вредителями, то мы не успеваем это сделать ».

 

Источник:   UA: Харків
 Тэги:  ель, ботсад, харьков, короед, топограф
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.01 Криминал и происшествия В сквере «Стрелка» предприимчивые бездомные выкопали декоративные ели   31.12 Общество Римская новогодняя ель зажигается необычным способом – педалями
 
 

Видео

Рабинович: наша пенсионная программа станет основой возрождения Украины. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 