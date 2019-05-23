23.05.2019 08:58

Топографы уничтожили четверть елей в Харьковском ботсаду (ВИДЕО)

В городском ботаническом саду погибают ели, уничтожаемые короедом, но обезвредить вредителей пока не удается.



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Четверть елей из коллекции Ботанического сада сейчас стоят сухими. Это из-за короеда-топографа.

В саду он уничтожил около 200 хвойный деревьев, рассказывает директор заповедника Александр Алехин.

Гибнут деревья и в Саржином яру, который расположен рядом. Чтобы остановить распространение вредителя, надо убирать пораженные деревья.

А этому, говорит Алехин, мешает бюрократия: «Механизм изъятия засохших и погибших растений очень сложный и длительный.

Там 5 или 7 согласований, в том числе с экологической инспекцией. Когда наши ели уже заселены вредителями, то мы не успеваем это сделать ».