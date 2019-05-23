Главная Новости Общество В ходе реконструкция Саржин яр соединят с Парком имени Горького
23.05.2019  12:49   

В ходе реконструкция Саржин яр соединят с Парком имени Горького

В Саржином яру строят детскую площадку и выполняют другие работы по реконструкции.


//dozor.kharkov.ua
Как сообщил 22 мая директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, в яру уже давно установили большую новую спортивную площадку и теннисные столы, а рядом строят детскую площадку с прорезиненным покрытием. Там установят батуты, скалолазное оборудование и другие аттракционы.
 
Алексей Богач отметил, что также в рамках реконструкции Саржин яр соединяют с Центральным парком культуры и отдыха имени Горького.
 
«Получается, что рекреационная зона увеличена в разы, и люди, которые гуляют в парке и хотят перейти в сторону Ботанического сада, смогут это делать по асфальтированной освещенной дороге», - сообщил директор департамента.
 
Он отметил, что в Саржином яру не только создают комфортные условия для пешеходов. В этом году будут начаты работы по обустройству гранотсевных дорожек в Лесопарке. В перспективе велодорожку в Саржином яру и Лесопарке объединят, чтобы создать единый веломаршрут протяженностью более 20 км.
 
Отметим, что Саржин яр условно разделен на несколько зон - спортивную, отдыха и детскую. После реконструкции парковую зону открывают поэтапно. Ранее обновили бювет с источником, создав внутри иллюзию звездного неба, а также места для набора воды. Возле купели построили новые раздевалки и сделали зону отдыха под навесами. На аллеях установили скамейки с подсветкой и светильники.
Тэги:  саржин яр, реконструкция, харьков
 
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