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23.05.2019  16:19   

В тюрьме теперь будут еще и шить (ФОТО)

23 мая 2019 в производственной мастерской государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» открыто полностью отремонтирован швейный цех.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, все помещения производственной мастерской учреждения размещены в здании, которому уже более 100 лет и безусловно требуют проведения плановых ремонтов.

Швейная участок является одним из приоритетных видов производства, приносит специальному фонду учреждения ежемесячно 30-35 тысяч грн. и позволяет трудоустроить 10-15 человек. 

В отремонтированном швейном цехе заменен пол, окна, освещение, отопление, построен новый санузел.

Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил, что развитие мощностей производственной мастерской является главной задачей для обеспечения жизнедеятельности учреждения, а эффективность работы напрямую зависит от условий труда.

 

 

Тэги:  тюрьма, швейный цех, харьков
 
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