В тюрьме теперь будут еще и шить (ФОТО)

23 мая 2019 в производственной мастерской государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» открыто полностью отремонтирован швейный цех.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, все помещения производственной мастерской учреждения размещены в здании, которому уже более 100 лет и безусловно требуют проведения плановых ремонтов.
Швейная участок является одним из приоритетных видов производства, приносит специальному фонду учреждения ежемесячно 30-35 тысяч грн. и позволяет трудоустроить 10-15 человек.
В отремонтированном швейном цехе заменен пол, окна, освещение, отопление, построен новый санузел.
Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил, что развитие мощностей производственной мастерской является главной задачей для обеспечения жизнедеятельности учреждения, а эффективность работы напрямую зависит от условий труда.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
влажн.:
давл.:
ветер: