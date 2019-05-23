23.05.2019 16:19

В тюрьме теперь будут еще и шить (ФОТО)

23 мая 2019 в производственной мастерской государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» открыто полностью отремонтирован швейный цех.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, все помещения производственной мастерской учреждения размещены в здании, которому уже более 100 лет и безусловно требуют проведения плановых ремонтов.

Швейная участок является одним из приоритетных видов производства, приносит специальному фонду учреждения ежемесячно 30-35 тысяч грн. и позволяет трудоустроить 10-15 человек.

В отремонтированном швейном цехе заменен пол, окна, освещение, отопление, построен новый санузел.