23.05.2019 19:20

Мобильное приложение «MyPol» пользуется популярностью у харьковчан

Платформа коммуникации граждан с полицией была введена в Харькове в декабре прошлого года.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, приложение «MyPol» - социальный проект. Пользователи абсолютно бесплатно могут загрузить его в свой смартфон через Google Play или App Store. С помощью него граждане имеют возможность: вызвать наряд полиции, оценить работу конкретного полицейского по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи, а также получать актуальные новости полиции.

Вызов наряда полиции осуществляется либо путем нажатия и удержания кнопки «Экстренный вызов» на главной странице мобильного приложения или путем заполнения соответствующей формы в зависимости от вида правонарушений.

В свою очередь, сотрудники полиции быстрее реагируют на вызов, поскольку сообщение сразу попадает к диспетчеру отдела диспетчерской службы, организует реагирования. Кроме того, с помощью геолокации приложение определяет точное местонахождение заявителя.

Также использование мобильного приложения «MyPol» предоставляет возможность оперативного обращения в полицию лиц с ограниченными возможностями (слуха и речи), поскольку люди с нарушениями речи и слуха лишены возможности самостоятельно позвонить к операторам службы «102» и позвать на помощь.