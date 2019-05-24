На ХТЗ пройдет фестиваль здорового образа жизни

Молодежный фестиваль здорового образа жизни и питания «Healthy Fest» состоится 26 мая возле Центра «ДК ХТЗ» (пр. Архитектора Алешина, 6).
Время проведения - с 15:00 до 20:00.
Организатор - общественная организация «Здоровая нация - будущее Украины».
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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