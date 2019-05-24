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24.05.2019  08:33   

На ХТЗ пройдет фестиваль здорового образа жизни

Молодежный фестиваль здорового образа жизни и питания «Healthy Fest» состоится 26 мая возле Центра «ДК ХТЗ» (пр. Архитектора Алешина, 6).


// city.kharkov.ua
Цель мероприятия - объединить усилия общественных организаций и государственных учреждений, направленных на повышение уровня здоровья молодежи, популяризации здорового образа жизни и культуры здоровья в молодежной среде. Фестиваль пройдет в форме квеста. 

Время проведения - с 15:00 до 20:00.

Организатор - общественная организация «Здоровая нация - будущее Украины».

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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