Главная Новости Общество В туберкулезной лечебнице «за решеткой» проведена очередная регистрация брака (ФОТО)
27.05.2019  16:54   

В туберкулезной лечебнице «за решеткой» проведена очередная регистрация брака (ФОТО)

В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№ 17) - специализированная туберкулезная больница» это третья свадьба в текущем году.


// facebook

В государственном учреждении представителем Балаклейского районного отдела государственной регистрации актов гражданского состояния было торжественно проведена регистрация брака осужденного.

Сергей познакомился с Алиной находясь в месяцах лишения свободы благодаря совместному знакомому. Но стать одной семьей они решились после долгих трех лет общения.

В текущем году это была третья регистрация отношений.

 «Администрация учреждения всячески способствует созданию новых семей, так как это является залогом формирования законопослушного образа жизни», - отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Ольховский.

Источник:   Северо-восточное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, праздник, свадьба диспансер
 
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