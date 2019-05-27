В туберкулезной лечебнице «за решеткой» проведена очередная регистрация брака (ФОТО)

В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№ 17) - специализированная туберкулезная больница» это третья свадьба в текущем году.
В государственном учреждении представителем Балаклейского районного отдела государственной регистрации актов гражданского состояния было торжественно проведена регистрация брака осужденного.
Сергей познакомился с Алиной находясь в месяцах лишения свободы благодаря совместному знакомому. Но стать одной семьей они решились после долгих трех лет общения.
В текущем году это была третья регистрация отношений.
«Администрация учреждения всячески способствует созданию новых семей, так как это является залогом формирования законопослушного образа жизни», - отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Ольховский.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
влажн.:
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