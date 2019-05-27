Главная Новости Общество В Харьковском инклюзивно-ресурсном центре предоставили более двух тысяч консультаций
27.05.2019  17:55   

В Харьковском инклюзивно-ресурсном центре предоставили более двух тысяч консультаций

Специалисты коммунального учреждения «Харьковский инклюзивно-ресурсный центр» предоставляют рекомендации и консультации детям, учителям и родителям.


://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 27 мая, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам (образование, культура, духовность, молодежная политика и спорт) Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента образования Алена Вицько.

По ее словам, центр начал работать с июля прошлого года, и за это время специалисты учреждения предоставили 1315 рекомендаций относительно психолого-педагогического развития ребенка, определили их особенные образовательные потребности, индивидуальные программы развития и коррекции. Из общего числа 1149 консультаций были даны для детей дошкольного возраста и 166 - школьного.

Кроме того, за это время центр провел 35 выездных заседаний в учреждениях дошкольного образования и 84 занятия с детьми с индивидуальными образовательными потребностями. Было предоставлено более 2 тыс. консультаций родителям, педагогам и детям. Инклюзивный центр начал сотрудничать с социальными службами, службами по делам детей и другими организациями.

Алена Вицько отметила, что в Харькове в более 20 школах создано 42 инклюзивных класса, и внедрение инклюзивного образования будет продолжено.

«Согласно законодательству, классы открываются по мере поступления заявок. Если есть потребность - создается класс. Мы нормативно и методически готовы к широкому внедрению инклюзивного образования», - отметила заместитель директора департамента.

Напомним, что работа Харьковского инклюзивно-ресурсного центра направлена на интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в учебный процесс учреждений дошкольного, общего среднего и профессионально-технического образования. Ранее эти задачи выполняла Харьковская областная медико-педагогическая комиссия. Но в связи с изменениями в системе образования Украины подобные учреждения были ликвидированы, а их полномочия переданы инклюзивно-ресурсным центрам.  

Источник:   ХГС
 Тэги:  инклюзив, консультация, харьков
 
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