В Харькове людей с инвалидностью будут обучать технике свечеварения

Презентация проекта «Инклюзивная свечная мастерская» состоится 29 мая в Харьковском специальном учебно-воспитательном комплексе (ул. Архитекторов, 36-а).
По словам организаторов, «Инклюзивная свечная мастерская» - это проект инициативной группы молодежи и подростков, направленный на трудоустройство и социализацию людей с инвалидностью.
Так, в инклюзивной мастерской молодых людей будут обучать основам свечеварения, декорирования и художественной росписи свечей.
В рамках презентации проекта участники продемонстрируют изготовленные свечи и проведут мастер-класс по художественной росписи свечей.
Начало мероприятия – в 15:00.
Отметим, проект «Инклюзивная свечная мастерская» реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта «UPSHIFT Украины».
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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