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29.05.2019  08:19   

В Харькове людей с инвалидностью будут обучать технике свечеварения

Презентация проекта «Инклюзивная свечная мастерская» состоится 29 мая в Харьковском специальном учебно-воспитательном комплексе (ул. Архитекторов, 36-а).


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, «Инклюзивная свечная мастерская» - это проект инициативной группы молодежи и подростков, направленный на трудоустройство и социализацию людей с инвалидностью.

Так, в инклюзивной мастерской молодых людей будут обучать основам свечеварения, декорирования и художественной росписи свечей.

В рамках презентации проекта участники продемонстрируют изготовленные свечи и проведут мастер-класс по художественной росписи свечей.

Начало мероприятия – в 15:00.

Отметим, проект «Инклюзивная свечная мастерская» реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта «UPSHIFT Украины».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  инклюзивность, обучение, харьков
 
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