29.05.2019 08:19

В Харькове людей с инвалидностью будут обучать технике свечеварения

Презентация проекта «Инклюзивная свечная мастерская» состоится 29 мая в Харьковском специальном учебно-воспитательном комплексе (ул. Архитекторов, 36-а).



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, «Инклюзивная свечная мастерская» - это проект инициативной группы молодежи и подростков, направленный на трудоустройство и социализацию людей с инвалидностью.

Так, в инклюзивной мастерской молодых людей будут обучать основам свечеварения, декорирования и художественной росписи свечей.



В рамках презентации проекта участники продемонстрируют изготовленные свечи и проведут мастер-класс по художественной росписи свечей.



Начало мероприятия – в 15:00.



Отметим, проект «Инклюзивная свечная мастерская» реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта «UPSHIFT Украины».