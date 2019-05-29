29.05.2019 14:33

Гайтана спела дуэтом с харьковчанкой – участницей аукциона «Интер – детям»

Еще одна участница благотворительного аукциона «Интер – детям» смогла осуществить свою мечту и пережить незабываемый опыт.



// inter.ua

Наталья Герасименко из Харькова на сайте deti.inter.ua выкупила уникальный лот – «Вокальный караоке-баттл с Гайтаной». И получила возможность спеть вместе с любимой певицей ее самые известные хиты.

Наталья работает в сфере торговли, но очень любит петь и свободное время часто проводит в караоке. Поэтому, когда узнала о благотворительной инициативе телеканала «Интер» и зашла на сайт аукциона, то сразу обратила внимание на лот от Гайтаны. «Пение для меня – отдушина, – рассказывает девушка. – А строчки песен Гайтаны затрагивают струны души».

Гайтана и Наталья вместе исполнили «Слідом за тобою», «Самотня боса», «Шаленію». Конечно, девушка на сцене сначала волновалась, но, как только зазвучали первые аккорды любимых песен, волнение прошло. Их выступление по достоинству оценила группа поддержки:в зале присутствовали Софи-Николь, 2-летняя дочь Гайтаны, и родные Наташи, которые вместе с ней приехали из Харькова. По мнению зрителей, Наташа с Гайтаной так хорошо пели, что можно было решить: появился новый дуэт!

Сама Гайтана призналась, что петь вместе с Натальей – одно удовольствие: «Когда я вижу, как Наташа поет, закрывая глаза, пропускает через себя эту эмоцию, – это так круто! Такое впечатление, что я нашла нового друга в незнакомом человеке. Тем более, что фундаментом является доброе дело. Я фанат благотворительного аукциона «Интер – детям». Что может быть прекраснее, чем позитивные эмоции, которые вдохновляют других?»

По словам участницы аукциона, от караоке-баттла она получила незабываемые впечатления. Ведь о том, чтобы петь на одной сцене с любимой исполнительницей, раньше и мечтать не могла. «Это запомнится надолго! – делится эмоциями Наталья Герасименко. – Я еще раз убедилась, что Гайтана не просто талантливая певица, но и приятый, добрый человек. В жизни она даже лучше, чем на экране. Наверное, у каждого есть свои представления о звездах, но открытость и доброта Гайтаны меня поразили».

А еще Наталья рассказала, почему, услышав в эфире о благотворительном аукционе «Интер – детям», не раздумывая решила сделать свой вклад в доброе дело. Она хорошо знает, как это тяжело, когда близкому человеку нужна помощь. Не так давно она потеряла отца. «В Украине не было необходимой медицины, не было препаратов, и это мешало выздоровлению, – со слезами на глазах рассказывает девушка. – Понять, насколько важна помощь в такие моменты, может только человек, который прошел через подобное».

Все собранные на благотворительном аукционе средства пойдут на покупку современного аппарата УЗИ для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии.

К доброму делу может присоединиться любой желающий. На сайте deti.inter.ua можно приобрести другие эксклюзивные лоты от известных артистов, спортсменов и телеведущих. Среди них – урок вокального и сценического мастерства от дуэта Anna-Maria; присутствие на съемках нового клипа OpenKids; мастер-класс по современному танцу от режиссера-хореографа Александра Лещенко; сувенир от народной артистки Украины Ирины Билык. Приобретая один из лотов, вы не только покупаете уникальный подарок для себя или близкого человека, но и принимаете участие в большом и важном деле. Делать добро легко – присоединяйтесь! Вместе мы действительно можем спасать детские жизни!

Как прошел караоке-баттл с Гайтаной, смотрите в сюжете «Утра с Интером»: