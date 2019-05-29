Работу харьковского скульптора установили в Киеве

Памятник азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими установили 24 мая в Киеве на бульваре Дружбы Народов.
Об этом сообщили в Харьковской государственной академии дизайна и искусств (ХГАДИ).
Создал памятник скульптор Сейфаддин Гурбанов - народный художник Украины и заслуженный художник Азербайджана, заведующий кафедрой скульптуры, профессор ХГАДИ.
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