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29.05.2019  14:41   

Работу харьковского скульптора установили в Киеве

Памятник азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими установили 24 мая в Киеве на бульваре Дружбы Народов.


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Об этом сообщили в Харьковской государственной академии дизайна и искусств (ХГАДИ).

Создал памятник скульптор Сейфаддин Гурбанов - народный художник Украины и заслуженный художник Азербайджана, заведующий кафедрой скульптуры, профессор ХГАДИ.

Источник:   SQ
 Тэги:  скульптор, академия, харьков, памятник, поет, кафедра
 
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