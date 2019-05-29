29.05.2019 15:35

На фестивале уличной еды представят кухни народов мира: программа

C 30 мая по 2 июня на территории пляжно-развлекательного комплекса «Акважур» (ул. Героев Труда, 2-а) пройдет Фестиваль уличной еды «Food Fest Gastroman 2019».



// city.kharkov.ua

Тема фестиваля – кухни народов мира, сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Кроме работы традицонных фуд-кортов в программе также - дегустация блюд кухонь мира, мастер-классы и этношоу (презентация аутентичных блюд, кулинарный интерактив, чайная церемония).



«В фестивале примут участие представители разных национальностей, которые живут в Харькове», - уточнила начальник управления.



Для гостей проведут конкурсы, танцевальный флешмоб и квест. Будет работать интерактивная площадка Харьковского государственного университета питания и торговли и ивент-зона Харьковского торгово-экономического колледжа КНТЭУ.



Кроме того, творческие мастер-классы проведут инклюзивная мастерская Харьковской городской общественной организации инвалидов «Креавита» и общественная организация «Ассоциация многодетных семей «АММА».



Вице-президент организации «Креавита» Елена Шингарева, которая также приняла участие в пресс-конференции, уточнила, что инклюзивная мастерская - новый проект. Ее мастера впервые представят продукцию большому количеству людей. Гости смогут увидеть свечи ручной работы с декупажем, росписью и узнать, как их делать. Также люди с инвалидностью примут участие в концертной прогамме - на фестивале выступит хор незрячих и театр неслышащих детей.



На фестивале гости смогут посетить спортивную зону для занятий стретчингом, зумбой и фитнесом, бьюти- и фотозоны, а также кинотеатр под открытым небом. Состоится эксклюзивный показ фильма «Дякую», который демонстрирует Украину глазами японского туриста. Кроме того, пройдет показ коллекций студентов и выпускников Харьковского колледжа текстиля и дизайна при поддержке Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.



Для маленьких гостей феста установят надувные горки, батут и студию аквагрима, а кондитерская проведет несколько мастер-классов по изготовлению карамельных сладостей. Настроение создадут DJ и MC.



«1 июня - Международный день защиты детей. Поэтому мы хотим сделать комфортную площадку, чтобы дети были заняты, а родители могли отдохнуть. Программа на все четыре дня насыщенная. С 10:00 начинают работать не только фудкорты, но и разные активности. Приходите, вас ждет много всего интересного и вкусного», - отметила начальник управления.

Фестиваль «Food Fest Gastroman» проходит при поддержке Управления инновационного развития иимиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Программа фестиваля



