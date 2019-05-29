29.05.2019 16:34

Первое в Украине инклюзивное модельное агентство откроется в Харькове

Проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» реализуется в городе.



// city.kharkov.ua

Инициатива Харьковской городской общественной организации инвалидов «Креавита» набрала наибольшее количество баллов и стала одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Инклюзивное модельное агентство займется профессиональной подготовкой моделей с инвалидностью и разработкой адаптивной коллекции одежды.

Вице-президент ОО «Креавита» Елена Шингарева сообщила, что организация работает над созданием доступного города и защитой прав людей с инвалидностью. После участия в модных показах на фестивале «Kharkiv Fashion» было решено создать первое в Украине модельное агентство для людей с инвалидностью.

По ее словам, люди на инвалидных колясках, с синдромом Дауна, проблемами слуха, зрения и другими видами инвалидности будут учиться ходить по подиуму, с их участием будут проводиться фотосессии и другие мероприятия. К реализации планируют привлекать различные организации и учебные учреждения. Кроме того, «Креавита» продолжит работать с модельерами, чтобы шить и представлять одежду для людей с особыми требованиями.

«Харьков станет первым городом в стране, где откроют такое модельное агентство. Мы планируем установить международные связи и расширить наш опыт в пределах всей Украины», - отметила Елена Шингарева.

По ее словам, до конца года планируется провести показ и несколько мероприятий уже под эгидой нового агентства.

Виктория Грецкая-Миргородская сообщила, что в этом году журналисты издания «Фокус» посвятили большой материал инклюзии в моде и тому, чего добился Харьков в этой сфере. По ее словам, «особых» людей продолжат привлекать не только к «Kharkiv Fashion», но и другим проектам.

Напомним, что в этом году в Городском конкурсе инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов определили десять победителей, которые получат муниципальные гранты в размере от 40 до 165 тыс. грн. В их числе - «Старый цирк Грикке», «Харьков – город стартапов»; «Мой любимый украинский Харьков» и др. В следующем году организаторы планируют ввести ограничения для сильных, опытных организаций, которые уже побеждали в конкурсе, чтобы дать возможность реализовать инициативы большему количеству начинающих участников.