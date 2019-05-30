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30.05.2019  08:26   

В Харькове пройдет фестиваль молодежных социальных проектов

Фестиваль социальных молодежных инициатив программы «UPSHIFT Украина» пройдет 30 мая в Харькове.


// city.kharkov.ua

В рамках мероприятия 30 команд молодых людей презентуют свои инновационные проекты, которые они реализовали в Харькове при поддержке Европейского Союза (ЕС) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Среди таких проектов - бесплатные танцевальные курсы, инклюзивные спортивные секции, обучение жестовому языку и прочее.

Кроме того, гости фестиваля смогут прослушать лекции на актуальные темы: сексуальное образование, поведение в чрезвычайных ситуациях, антистресс-практики, а также посетить мастер-классы по первой медицинской помощи, playback-театра, песочной анимации и принять участие в танцевальном флешмобе.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Начало мероприятия - в 16:00.

Место проведения: Летопарк (ул. Сумская, 81). Вход - свободный.

Справка. Программа «UPSHIFT Украина» реализуется ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» в рамках программы поддержки молодежи на востоке Украины от ЮНИСЕФ и ЕС. Проект направлен на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также предоставление возможностей для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству. В рамках проекта проходят тренинги, обеспечивается длительное наставничество и стартовая финансовая поддержка социальным проектам. В течение 2018-2019 учебного года в Харькове 30 команд прошли специальное обучение и получили гранты на сумму около 80 тыс. грн на реализацию своих инициатив. Проект получил поддержку Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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