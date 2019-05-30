30.05.2019 12:10

Приют для животных приглашает харьковчан на экскурсии

КП «Центр обращения с животными» проводит экскурсии для детей и взрослых.



// city.kharkov.ua

В частности, 29 мая Центр обращения с животными провел три экскурсии для 123-х детей, которые отдыхают в пришкольных лагерях. Школьники узнали о работе центра, жизни животных и пообщались с четвероногими друзьями.

«В КП «Центр обращения с животными» был поставлен рекорд по количеству детей, приехавших на экскурсии в один день. Дети были в восторге. Не у всех есть домашние животные, а соответственно - возможность близко пообщаться с кошечкой или собачкой, поделиться с ними радостью, теплом и любовью», - рассказали в приюте.



В центре приглашают посетить бесплатные экскурсии всех желающих. Записаться на экскурсию можно по тел.: (067) 920-79-04, (050) 786-79-55, (057) 754-97-12.