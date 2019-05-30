Приют для животных приглашает харьковчан на экскурсии

КП «Центр обращения с животными» проводит экскурсии для детей и взрослых.
В частности, 29 мая Центр обращения с животными провел три экскурсии для 123-х детей, которые отдыхают в пришкольных лагерях. Школьники узнали о работе центра, жизни животных и пообщались с четвероногими друзьями.
«В КП «Центр обращения с животными» был поставлен рекорд по количеству детей, приехавших на экскурсии в один день. Дети были в восторге. Не у всех есть домашние животные, а соответственно - возможность близко пообщаться с кошечкой или собачкой, поделиться с ними радостью, теплом и любовью», - рассказали в приюте.
В центре приглашают посетить бесплатные экскурсии всех желающих. Записаться на экскурсию можно по тел.: (067) 920-79-04, (050) 786-79-55, (057) 754-97-12.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: