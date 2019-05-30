30.05.2019 13:36

Ужасная погода и рекордная смертность среди альпинистов не помешали восхождению харьковчанина на Эверест (ФОТО)

Евгений Старосельский шел на покорение самой высокой вершины на планете две трети своей жизни.



ФОТО: shotam.info

Покоритель Эвереста Евгений Старосельский окончил Харьковский инженерно-строительный институт и факультет физвоспитания Харьковского педагогического института. Совершил более 100 восхождений, из которых 13 - высшей 5 и 6 категории сложности. Мастер спорта по альпинизму, обладатель жетона «Спасательный отряд». Удостоен высшего альпинистского титула «Снежный барс».

«Восхождение харьковского альпиниста происходило 24 мая с северной, Тибетской стороны горы по стандартному маршруту с использованием кислородных баллонов», - говорится в сообщении.

Погода в непальской части Гималаев ухудшилась в мае через несколько дней после прихода циклона, заставив власти приостановить все восхождения на двое суток.

Почти 20 палаток в лагере сорвал сильный ветер. Несколько альпинистов, которые к тому времени выдвинулись в направлении лагерей на более высоких уровнях, вернулись в непальский базовый лагерь.

Как написала в соцсетях Юлия Старосельская, 24 мая в 05:30 утра Евгений Старосельский взошел на вершину Эвереста. Путь к мечте занял у него две трети жизни, 44 дня в экспедиции и 7,5 часа экстремально сложного восхождения в зоне смерти - от штурмового лагеря на 8300 м до вершины на 8848 м.

В XXI веке средняя смертность среди альпинистов на горе Эверест составляла примерно шесть человек в год.

Но весной этого года цифры потерь на высочайшем пике мира составили уже 10 человек.

В этом году правительство Непала выдало рекордное число лицензий на восхождение - 381. Это означает, что всего около 600 человек отправились в экспедицию на вершину мира, поскольку спротсменов сопровождают носильщики.

Фотография очереди на Эверест, в которой на высоте, критической для жизни, часами толпятся сотни человек, облетела весь мир. Людей скопилось действительно слишком много.

Эксперты указывают, что именно в эти дни на горе было особенно много людей. 23 мая число альпинистов, пустившихся в путь наверх, превысило 250 человек.

Им приходилось часами дожидаться своей очереди на каменистом склоне под вершиной как при подъеме, так и при спуске. Многие из альпинистов к тому времени сильно устали. Кислород в их баллонах заканчивался.

На фоне стольких трудностей жизненный подвиг харьковчанина смотрится еще весомее