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30.05.2019  17:05   

День защиты детей в парке Горького: программа

День защиты детей отпразднуют 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.


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В этот день в парке планируют установить сразу два рекорда Украины: «Наибольшее число участников сеанса одновременной игры в шахматы среди детей дошкольного и школьного возрастов» (при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса) и «Самый массовый парад юных патриотов и семей защитников Украины с птичками мира».

По центральной аллее пройдет праздничное шествие участников фестиваля «Вітаємо дитинство» и воспитанников школы каратэ «Бушидо». Выступят харьковские школы бокса и кикбоксинга.

На спортивных площадках и роллердроме пройдет Фестиваль уличных культур. Состоятся соревнования по брейкингу, паркуру, уличному футболу, стритболу, воркауту, bmx, scooter, а также «Битва районов Харькова» за звание лучших танцоров брейк-данс.

На главной сцене выступят участники фестиваля «Вітаємо дитинство», пройдут концерт «Дети Харькова» и выступление группы «Льюис Керролл».

Завершит праздник дискотека с ремиксами детских песен и современными хитами.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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