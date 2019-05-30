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30.05.2019  19:38   

Под Харьковом наблюдали редкое явление: массовую миграцию бабочек (ФОТО)

Возвращаясь с зимовки в Африке, многочисленная стая солнцевиков летела с большой скоростью над площадью в Купянске.


// kharkov.comments.ua

Уже второй день, как Купянск оказался на пути очень интересного природного феномена – массовой миграции бабочек, сообщает местное издание «Наш родной Купянск».

На днях жители города увидели, как стаи рыжеватых бабочек с большой скоростью летели над Купянском на северо-запад.

«Больше сотни бабочек за несколько секунд пронеслись мимо меня, пересекая площадь по диагонали ... Мне даже показалось, что стая могла при желании сбить меня с ног», - поделился впечатлениями очевидец природного явления.

Как впоследствии выяснилось, это летели солнцевики будяковые или Vanessa cardui. Во время миграции они достигают скорости до 50 км / ч. и за сутки пролетают до 500 км.

Эти бабочки преодолевают гигантские расстояния и зимуют на севере Африки или на Ближнем Востоке, где откладывают яйца, и на этом годовой жизненный полет бабочек заканчивается. А из яиц вылупляется гусеница, которая впоследствии превращается в куколку, и уже из нее весной вырастает новая бабочка.

Потом солнцевики будяковые нового поколения вновь собираются в стаи и возвращаются за несколько тысяч километров в Украину и другие страны Европы.

Также ежегодно мигрируют бабочки адмирал (Vanessa atalanta), в окрасе которых больше черного цвета.

 

Источник:   kharkov.comments.ua
 Тэги:  бабочка, миграция, харьков, фото, фиксация
 
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