30.05.2019 19:38

Под Харьковом наблюдали редкое явление: массовую миграцию бабочек (ФОТО)

Возвращаясь с зимовки в Африке, многочисленная стая солнцевиков летела с большой скоростью над площадью в Купянске.



// kharkov.comments.ua

Уже второй день, как Купянск оказался на пути очень интересного природного феномена – массовой миграции бабочек, сообщает местное издание «Наш родной Купянск».

На днях жители города увидели, как стаи рыжеватых бабочек с большой скоростью летели над Купянском на северо-запад.