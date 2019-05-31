Крупные предприятия и вузы примут участие в ярмарке вакансий

1 июня возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко (ул. Сумская, 25) состоится ярмарка вакансий «Учись и работай в Украине».
Мероприятие, в котором примут участие почти 20 компаний, организовано Харьковским областным центром занятости и Харьковским городским центром занятости.
«Среди работодателей - крупные производственные предприятия, IT-компании, торговые сети, предприятия легкой, пищевой и металлообрабатывающей промышленности, такие как: АО «Турбоатом», ОАО «Харьковский завод «Свет шахтера», ООО «Информационно-технический центр «Профессионал», Региональная филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога», ЗАО «Филипп Моррис Украина», ООО «Свадебная компания «Доминисс», Книжный клуб «Клуб семейного досуга» и другие», - сообщают в Харьковском областном центре занятости.
По их информации, на мероприятии работодатели представят более 400 вакансий, проведут мастер-классы и продемонстрируют свои изделия. Все желающие смогут ознакомиться с базой вакансий Харьковской областной службы занятости - а это 4,6 тыс. предложений работы по региону.
«Для молодежи, которая еще не определилась с направлением профессиональной реализации или сомневается в своих профессиональных наклонностях, будет работать система online-тестирования. Специалисты службы занятости помогут составить резюме и дадут рекомендации по собеседованию с работодателем», - сообщают в центре.
На мероприятии образовательные услуги представят и известные учебные заведения Харькова. Их представители проведут воркшопы в разных областях науки. Участники ярмарки вакансий увидят, как создаются компьютерные игры; посетят презентацию компьютерной программы по логистике; воочию увидят процесс 3D-моделирования.
Представители Харьковского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости для детей проведут мастер-классы по приготовлению кейк-попсов, помогут украсить пряники кондитерской мастикой, испечь блины, проведут демонстрацию мод и научат делать стильные прически.
Время работы: с 9:30 до 12:00.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
влажн.:
давл.:
ветер: