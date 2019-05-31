Крупные предприятия и вузы примут участие в ярмарке вакансий

31.05.2019 12:13

1 июня возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко (ул. Сумская, 25) состоится ярмарка вакансий «Учись и работай в Украине».

Мероприятие, в котором примут участие почти 20 компаний, организовано Харьковским областным центром занятости и Харьковским городским центром занятости.

«Среди работодателей - крупные производственные предприятия, IT-компании, торговые сети, предприятия легкой, пищевой и металлообрабатывающей промышленности, такие как: АО «Турбоатом», ОАО «Харьковский завод «Свет шахтера», ООО «Информационно-технический центр «Профессионал», Региональная филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога», ЗАО «Филипп Моррис Украина», ООО «Свадебная компания «Доминисс», Книжный клуб «Клуб семейного досуга» и другие», - сообщают в Харьковском областном центре занятости.

По их информации, на мероприятии работодатели представят более 400 вакансий, проведут мастер-классы и продемонстрируют свои изделия. Все желающие смогут ознакомиться с базой вакансий Харьковской областной службы занятости - а это 4,6 тыс. предложений работы по региону.

«Для молодежи, которая еще не определилась с направлением профессиональной реализации или сомневается в своих профессиональных наклонностях, будет работать система online-тестирования. Специалисты службы занятости помогут составить резюме и дадут рекомендации по собеседованию с работодателем», - сообщают в центре.

На мероприятии образовательные услуги представят и известные учебные заведения Харькова. Их представители проведут воркшопы в разных областях науки. Участники ярмарки вакансий увидят, как создаются компьютерные игры; посетят презентацию компьютерной программы по логистике; воочию увидят процесс 3D-моделирования.

Представители Харьковского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости для детей проведут мастер-классы по приготовлению кейк-попсов, помогут украсить пряники кондитерской мастикой, испечь блины, проведут демонстрацию мод и научат делать стильные прически.

Время работы: с 9:30 до 12:00.